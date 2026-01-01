В Україні стрімко дорожчає капуста





Про це пишуть аналітики



Згідно з результатами щоденного моніторингу аналітичного проєкту EastFruit, станом на кінець грудня значна частина аграріїв уже встигла реалізувати більшість наявних обсягів продукції. Окрім кількісного скорочення, ринок відчуває гострий дефіцит капусти середніх та низьких сортів — такі овочі наразі практично відсутні у вільному продажі.



Чому ціни пішли вгору



Експерти виділяють кілька ключових факторів, що спричинили поточну ринкову ситуацію:



Скорочення виробничих запасів: Стрімке зменшення кількості продукції в господарствах змусило фермерів змінити торговельну стратегію.



Стримування реалізації: Виробники, які мають у розпорядженні овочі високої якості, наразі не поспішають із продажами, очікуючи на більш вигідні умови.



Позиція гуртовиків: Представники гуртових компаній

підтверджують інформацію про дефіцит. Вони зазначають, що загальна кількість доступної для закупівлі капусти на ринку суттєво зменшилася порівняно з попередніми періодами.



На сьогодні відпускні ціни у фермерських господарствах на білокачанну капусту встановилися в діапазоні 3–10 грн/кг ($0,07–0,23/кг). Це свідчить про подорожчання в середньому на 25% лише за останній тиждень.



Попри такий стрибок, поточна цінова ситуація все ще залишається сприятливою для споживачів, якщо порівнювати її з тогорічними показниками. Зараз капуста коштує в середньому на 82% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.



Більшість операторів ринку схиляються до думки, що тенденція до здорожчання збережеться. На їхнє переконання, темпи зростання цін можуть лише прискоритися. Головним каталізатором цього процесу стане подальше виснаження запасів овочів у професійних сховищах українських аграріїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього тижня в овочевому сегменті України зафіксовано чітку тенденцію до підвищення вартості білокачанної капусти. Виробники почали масово переглядати цінники у бік зростання, реагуючи на зміну обсягів пропозиції та вичерпання запасів у сховищах.Про це пишуть аналітики EastFruit Згідно з результатами щоденного моніторингу аналітичного проєкту EastFruit, станом на кінець грудня значна частина аграріїв уже встигла реалізувати більшість наявних обсягів продукції. Окрім кількісного скорочення, ринок відчуває гострий дефіцит капусти середніх та низьких сортів — такі овочі наразі практично відсутні у вільному продажі.Експерти виділяють кілька ключових факторів, що спричинили поточну ринкову ситуацію:Скорочення виробничих запасів: Стрімке зменшення кількості продукції в господарствах змусило фермерів змінити торговельну стратегію.Стримування реалізації: Виробники, які мають у розпорядженні овочі високої якості, наразі не поспішають із продажами, очікуючи на більш вигідні умови.Позиція гуртовиків: Представники гуртових компанійпідтверджують інформацію про дефіцит. Вони зазначають, що загальна кількість доступної для закупівлі капусти на ринку суттєво зменшилася порівняно з попередніми періодами.На сьогодні відпускні ціни у фермерських господарствах на білокачанну капусту встановилися в діапазоні 3–10 грн/кг ($0,07–0,23/кг). Це свідчить про подорожчання в середньому на 25% лише за останній тиждень.Попри такий стрибок, поточна цінова ситуація все ще залишається сприятливою для споживачів, якщо порівнювати її з тогорічними показниками. Зараз капуста коштує в середньому на 82% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.Більшість операторів ринку схиляються до думки, що тенденція до здорожчання збережеться. На їхнє переконання, темпи зростання цін можуть лише прискоритися. Головним каталізатором цього процесу стане подальше виснаження запасів овочів у професійних сховищах українських аграріїв.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію