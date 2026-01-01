У всіх областях: «Укренерго» оголосило графіки відключень на 11 січня

У всіх областях: «Укренерго» оголосило графіки відключень на 11 січня
Ситуація в енергосистемі залишається складною після масованих російських атак. Країни продовжує оговтуватися від ударів ворога. У неділю, 11 січня, по всій території України застосовуватимуться заходи обмеження споживання.

Про це повідомили в «Укренерго».

Кого відключатимуть

Диспетчерський центр повідомив ліміти споживання на завтра, 11 січня. Обмеження торкнуться всіх категорій споживачів:

Побутові споживачі: діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ).

Промисловість: застосовуватимуться графіки обмеження потужності (ГОП).

Головна причина — дефіцит в енергосистемі, спричинений пошкодженнями обладнання внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Де дізнатися графік

В «Укренерго» нагадують, що ситуація може змінюватися динамічно. Точний час вимкнення світла за конкретною адресою визначають місцеві оператори системи розподілу (обленерго).

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У всіх областях: «Укренерго» оголосило графіки відключень на 11 січня
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 11 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 11 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Італії скасували виступ пропутінської балерини, яка народилася у Луцьку
10 січня, 23:19
Медіа
відео
1/8