У всіх областях: «Укренерго» оголосило графіки відключень на 11 січня
Сьогодні, 05:17
Ситуація в енергосистемі залишається складною після масованих російських атак. Країни продовжує оговтуватися від ударів ворога. У неділю, 11 січня, по всій території України застосовуватимуться заходи обмеження споживання.
Про це повідомили в «Укренерго».
Кого відключатимуть
Диспетчерський центр повідомив ліміти споживання на завтра, 11 січня. Обмеження торкнуться всіх категорій споживачів:
Побутові споживачі: діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ).
Промисловість: застосовуватимуться графіки обмеження потужності (ГОП).
Головна причина — дефіцит в енергосистемі, спричинений пошкодженнями обладнання внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Де дізнатися графік
В «Укренерго» нагадують, що ситуація може змінюватися динамічно. Точний час вимкнення світла за конкретною адресою визначають місцеві оператори системи розподілу (обленерго).
«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.
