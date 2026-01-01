Лікарня на Волині отримає 100 мільйонів на ремонт і оновлення

Лікарня на Волині отримає 100 мільйонів на ремонт і оновлення
Нововолинська лікарня у 2026 році отримає близько 100 мільйонів гривень на ремонт і оновлення.

Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні, - пише ВолиньUA.

Домовленостей щодо виділення коштів на ремонт і оновлення лікарні у Нововолинську досягнули з Міністерством охорони здоров’я України та міністром Віктором Ляшком.

В першу чергу будуть відремонтовані та оновлені відділення кардіології, неврології, терапії, паліативне відділення, відділення гемодіалізу й створення реперфузійного центру для лікування інфарктів та інсультів. Також передбачається покращення матеріально-технічної бази відділення реабілітації для поранених та ветеранів-військових ЗСУ.

Кошти будуть виділені в межах програми Ukraine Facility – європейського фінансування для сфери охорони здоров’я. Вся необхідна проєктно-кошторисна документація вже підготовлена та подана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарня, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарня на Волині отримає 100 мільйонів на ремонт і оновлення
Сьогодні, 08:20
В Україні стрімко дорожчає капуста
Сьогодні, 07:15
У всіх областях: «Укренерго» оголосило графіки відключень на 11 січня
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 11 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 11 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8