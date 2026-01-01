Курс валют на 11 січня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 42,99 (+27 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,17 (+25 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,92 (+8 коп.)

