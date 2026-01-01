Чи очікувати магнітні бурі 11 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 11 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5,3 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, на Землі очікується магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних людей.
Зазначається, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня незначного шторму. Сонячна активність — низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.
