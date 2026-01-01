11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
11 січня день народження відзначають засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка (на фото), юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук, а також народний депутат Ігор Гузь.
Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
ВолиньPost вітає їх, а також іменинників (цього дня Православна церква України вшановує пам'ять Феодосія Великого, засновника спільнотного життя) та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!
Окрім того, сьогодні відзначають Міжнародний день гір.
Іnternational Mountain Day був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році.
11 січня 1966 року наказом Міністра автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод перейменовували на автомобільний.
Цей день у 2013 році в Україні був «гарячим» на події Євромайдану у Києві: вночі силовики атакували активістів Майдану і назвали акцію «заходами з благоустрою».
