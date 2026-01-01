11 січня на Волині: гортаючи календар

11 січня день народження відзначають засновник групи компаній «Вілія»(на фото), юрист, громадський діяч, а також народний депутатТакож особисте свято в ексдепутата Волинської обласної радиВолиньPost вітає їх, а також іменинників (цього дня Православна церква України вшановує пам'ять Феодосія Великого, засновника спільнотного життя) та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!Окрім того, сьогодні відзначають Міжнародний день гір.Іnternational Mountain Day був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році.11 січня 1966 року наказом Міністра автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод перейменовували на автомобільний.Цей день у 2013 році в Україні був «гарячим» на події Євромайдану у Києві: вночі силовики атакували активістів Майдану і назвали акцію «заходами з благоустрою».