Двоє людей у Луцьку потрапили до лікарні з обмороженнями: подробиці
Сьогодні, 22:12
Через морозну погоду в Луцьку до опікового відділення міської лікарні вже потрапили двоє осіб з обмороженням. Один із пацієнтів, який потрапив із обмороженням ніг, нині лікується у стаціонарі, після операції він перебуває під наглядом лікарів.
Про це стало відомо ВолиньPost із власних джерел.
Щоб запобігти обмороженню, одягайтеся багатошарово у вільний, вітрозахисний одяг, захищайте відкриті ділянки тіла шапкою, шарфом, рукавицями (не рукавичками), носіть теплі, сухі вовняні шкарпетки та не надто тісне взуття з теплими устілками. Уникайте алкоголю, куріння та металевих прикрас. Регулярно рухайтесь, щоб підтримувати кровообіг, і заходьте у тепло, якщо довго перебуваєте на морозі.
Одяг та взуття
- Багатошаровість: Носіть кілька тонких шарів одягу, а не один товстий.
- Захист від вітру/вологи: Верхній одяг має бути вітро- та водонепроникним.
- Правильна білизна: Відмовтеся від бавовни, яка вбирає вологу.
- Взуття: Має бути просторим, з теплими устілками.
- Аксесуари: Обов'язкові шапка, шарф, рукавиці (тепліші за рукавички), що закривають вуха.
Поведінка та звички
- Рухайтеся: Робіть вправи для рук і ніг, щоб покращити кровообіг.
- Уникайте нерухомості: Не стійте довго на одному місці.
- Робіть перерви: Заходьте в тепло кожну годину.
Харчування/Напої: Їжте калорійну їжу та пийте тепле (не алкоголь).
- Відмовтеся від шкідливих звичок: Алкоголь і куріння погіршують циркуляцію крові.
- Уникайте металу: Не носіть металеві прикраси та не торкайтеся холодного металу.
Якщо вже холодно
- Змініть одяг: Якщо одяг промок, негайно перевдягніться в сухий.
- Зігрівайте: Поступово зігрівайте тіло, починаючи з центру (шия, груди, пах).
- Захист: Якщо ви помічаєте ознаки обмороження, негайно шукайте тепле укриття.
