Двоє людей у Луцьку потрапили до лікарні з обмороженнями: подробиці

Через морозну погоду в Луцьку до опікового відділення міської лікарні вже потрапили двоє осіб з обмороженням. Один із пацієнтів, який потрапив із обмороженням ніг, нині лікується у стаціонарі, після операції він перебуває під наглядом лікарів.Про це стало відомо ВолиньPost із власних джерел.Щоб запобігти обмороженню, одягайтеся багатошарово у вільний, вітрозахисний одяг, захищайте відкриті ділянки тіла шапкою, шарфом, рукавицями (не рукавичками), носіть теплі, сухі вовняні шкарпетки та не надто тісне взуття з теплими устілками. Уникайте алкоголю, куріння та металевих прикрас. Регулярно рухайтесь, щоб підтримувати кровообіг, і заходьте у тепло, якщо довго перебуваєте на морозі.- Багатошаровість: Носіть кілька тонких шарів одягу, а не один товстий.- Захист від вітру/вологи: Верхній одяг має бути вітро- та водонепроникним.- Правильна білизна: Відмовтеся від бавовни, яка вбирає вологу.- Взуття: Має бути просторим, з теплими устілками.- Аксесуари: Обов'язкові шапка, шарф, рукавиці (тепліші за рукавички), що закривають вуха.- Рухайтеся: Робіть вправи для рук і ніг, щоб покращити кровообіг.- Уникайте нерухомості: Не стійте довго на одному місці.- Робіть перерви: Заходьте в тепло кожну годину.- Відмовтеся від шкідливих звичок: Алкоголь і куріння погіршують циркуляцію крові.- Уникайте металу: Не носіть металеві прикраси та не торкайтеся холодного металу.- Змініть одяг: Якщо одяг промок, негайно перевдягніться в сухий.- Зігрівайте: Поступово зігрівайте тіло, починаючи з центру (шия, груди, пах).- Захист: Якщо ви помічаєте ознаки обмороження, негайно шукайте тепле укриття.