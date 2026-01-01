Двоє людей у Луцьку потрапили до лікарні з обмороженнями: подробиці

Через морозну погоду в Луцьку до опікового відділення міської лікарні вже потрапили двоє осіб з обмороженням. Один із пацієнтів, який потрапив із обмороженням ніг, нині лікується у стаціонарі, після операції він перебуває під наглядом лікарів.

Про це стало відомо ВолиньPost із власних джерел.

Щоб запобігти обмороженню, одягайтеся багатошарово у вільний, вітрозахисний одяг, захищайте відкриті ділянки тіла шапкою, шарфом, рукавицями (не рукавичками), носіть теплі, сухі вовняні шкарпетки та не надто тісне взуття з теплими устілками. Уникайте алкоголю, куріння та металевих прикрас. Регулярно рухайтесь, щоб підтримувати кровообіг, і заходьте у тепло, якщо довго перебуваєте на морозі.

Одяг та взуття

- Багатошаровість: Носіть кілька тонких шарів одягу, а не один товстий.
- Захист від вітру/вологи: Верхній одяг має бути вітро- та водонепроникним.
- Правильна білизна: Відмовтеся від бавовни, яка вбирає вологу.
- Взуття: Має бути просторим, з теплими устілками.
- Аксесуари: Обов'язкові шапка, шарф, рукавиці (тепліші за рукавички), що закривають вуха.

Поведінка та звички

- Рухайтеся: Робіть вправи для рук і ніг, щоб покращити кровообіг.
- Уникайте нерухомості: Не стійте довго на одному місці.
- Робіть перерви: Заходьте в тепло кожну годину.

Харчування/Напої: Їжте калорійну їжу та пийте тепле (не алкоголь).

- Відмовтеся від шкідливих звичок: Алкоголь і куріння погіршують циркуляцію крові.
- Уникайте металу: Не носіть металеві прикраси та не торкайтеся холодного металу.

Якщо вже холодно

- Змініть одяг: Якщо одяг промок, негайно перевдягніться в сухий.
- Зігрівайте: Поступово зігрівайте тіло, починаючи з центру (шия, груди, пах).
- Захист: Якщо ви помічаєте ознаки обмороження, негайно шукайте тепле укриття.

