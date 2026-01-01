На війні загинув Герой з Волині Володимир Саверін

На війні з окупантами загинув старший солдат Володимир Ігорович Саверін, житель села Павлівка, 1997 року народження.

Про це повідомили на сторінці Павлівської громади.

Військовослужбовець військової частини А3316 загинув 8 січня 2026 року під час виконання службових обов’язків поблизу населеного пункту Шилівка Покровського району Донецької області.

Дату та час прощання повідомлять згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким заиблого Героя.

