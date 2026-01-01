На війні загинув Герой з Волині Володимир Саверін

Володимир Ігорович Саверін, житель села Павлівка, 1997 року народження.



Про це повідомили на сторінці Павлівської громади.



Військовослужбовець військової частини А3316 загинув 8 січня 2026 року під час виконання службових обов’язків поблизу населеного пункту Шилівка Покровського району Донецької області.



Дату та час прощання повідомлять згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким заиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув старший солдат, житель села Павлівка, 1997 року народження.Про це повідомили на сторінці Павлівської громади.Військовослужбовець військової частини А3316 загинув 8 січня 2026 року під час виконання службових обов’язків поблизу населеного пункту Шилівка Покровського району Донецької області.Дату та час прощання повідомлять згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким заиблого Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію