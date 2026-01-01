У Луцьку військовий намагався підкупити правоохоронців: що відомо





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, 5 січня, передає



Як встановив суд, у вересні 2025 року обвинувачений придбав через Telegram-канал психотропну речовину PVP масою 0,6028 грама за 690 гривень і зберігав її при собі без мети збуту. Наступного дня під час зупинки автомобіля поліцейськими чоловік запропонував правоохоронцям 25 тисяч гривень, аби уникнути складання адміністративного протоколу та повідомлення про можливе самовільне залишення військової частини.



У судовому засіданні військовослужбовець повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.



Суд врахував відсутність у нього судимостей, наявність двох малолітніх дітей на утриманні та те, що інкриміновані діяння належать до нетяжких злочинів.



За сукупністю злочинів суд призначив остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 гривень. Також з обвинуваченого стягнули 6 239 гривень 80 копійок судових витрат на проведення експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителя села Жорнище, військовослужбовця Збройних сил України, визнали винним у незаконному зберіганні психотропної речовини та пропозиції неправомірної вигоди працівникам поліції.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, 5 січня, передає ВСН Як встановив суд, у вересні 2025 року обвинувачений придбав через Telegram-канал психотропну речовину PVP масою 0,6028 грама за 690 гривень і зберігав її при собі без мети збуту. Наступного дня під час зупинки автомобіля поліцейськими чоловік запропонував правоохоронцям 25 тисяч гривень, аби уникнути складання адміністративного протоколу та повідомлення про можливе самовільне залишення військової частини.У судовому засіданні військовослужбовець повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.Суд врахував відсутність у нього судимостей, наявність двох малолітніх дітей на утриманні та те, що інкриміновані діяння належать до нетяжких злочинів.За сукупністю злочинів суд призначив остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 гривень. Також з обвинуваченого стягнули 6 239 гривень 80 копійок судових витрат на проведення експертиз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію