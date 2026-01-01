Трамп відповів, чи віддасть наказ захопити Путіна

Трамп відповів, чи віддасть наказ захопити Путіна
Президент США Дональд Трамп не вважає, що колись виникне необхідність віддати наказ на захоплення президента РФ Володимира Путіна, як це було з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро.

Про це він сказав на пресконференеції в п’ятницю, 9 січня, відповідаючи на запитання журналістів, передає Clash Report, передає ТСН.

Журналіст звенрув увагу президента Трампа на те, що український лідер Володимир Зеленський, коментуючи операцію США у Венесуелі, натякнув на можливість захоплення ще одного диктатора, маючи на увазі російського президента Путіна.

«Я не думаю, що це буде необхідно», — відповів Трамп.

Президент США вкотре наголосив, що у нього з господарем Кремля завжди були «чудові стосунки», але додав, що тепер він «дуже розчарований» тим, що йому не вдається завершити війну, яку він вважав однією з найлегших для врегулювання.

Відповідаючи на одне із наступних запитань американський лідер додав, що президент РФ Володимир Путін його «боїться».

«Президент Путін не боїться Європи, він боїться Сполучених Штатів Америки, якими я керую», — наголосив він.

При цьому він зазначив, що Європа «змінюється»

«Європа має взяти себе в руки. Я люблю Європу», — несподівано зізнався Трамп.

