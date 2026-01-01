Трамп відповів, чи віддасть наказ захопити Путіна
Сьогодні, 18:09
Президент США Дональд Трамп не вважає, що колись виникне необхідність віддати наказ на захоплення президента РФ Володимира Путіна, як це було з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро.
Про це він сказав на пресконференеції в п’ятницю, 9 січня, відповідаючи на запитання журналістів, передає Clash Report, передає ТСН.
Журналіст звенрув увагу президента Трампа на те, що український лідер Володимир Зеленський, коментуючи операцію США у Венесуелі, натякнув на можливість захоплення ще одного диктатора, маючи на увазі російського президента Путіна.
«Я не думаю, що це буде необхідно», — відповів Трамп.
Президент США вкотре наголосив, що у нього з господарем Кремля завжди були «чудові стосунки», але додав, що тепер він «дуже розчарований» тим, що йому не вдається завершити війну, яку він вважав однією з найлегших для врегулювання.
Відповідаючи на одне із наступних запитань американський лідер додав, що президент РФ Володимир Путін його «боїться».
«Президент Путін не боїться Європи, він боїться Сполучених Штатів Америки, якими я керую», — наголосив він.
При цьому він зазначив, що Європа «змінюється»
«Європа має взяти себе в руки. Я люблю Європу», — несподівано зізнався Трамп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав на пресконференеції в п’ятницю, 9 січня, відповідаючи на запитання журналістів, передає Clash Report, передає ТСН.
Журналіст звенрув увагу президента Трампа на те, що український лідер Володимир Зеленський, коментуючи операцію США у Венесуелі, натякнув на можливість захоплення ще одного диктатора, маючи на увазі російського президента Путіна.
«Я не думаю, що це буде необхідно», — відповів Трамп.
Президент США вкотре наголосив, що у нього з господарем Кремля завжди були «чудові стосунки», але додав, що тепер він «дуже розчарований» тим, що йому не вдається завершити війну, яку він вважав однією з найлегших для врегулювання.
Відповідаючи на одне із наступних запитань американський лідер додав, що президент РФ Володимир Путін його «боїться».
«Президент Путін не боїться Європи, він боїться Сполучених Штатів Америки, якими я керую», — наголосив він.
При цьому він зазначив, що Європа «змінюється»
«Європа має взяти себе в руки. Я люблю Європу», — несподівано зізнався Трамп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Трамп відповів, чи віддасть наказ захопити Путіна
Сьогодні, 18:09
Різдвяна сварка закінчилася судом: на Волині жінка побила гостю металевою лопаткою для взуття
Сьогодні, 16:17
У Луцьку за 30 млн грн хочуть реконструювати одне з відділень в обласному перинатальному центрі
Сьогодні, 15:04