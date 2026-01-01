Різдвяна сварка закінчилася судом: на Волині жінка побила гостю металевою лопаткою для взуття
Сьогодні, 16:17
У Нововолинську винесли вирок багатодітній матері, яка під час святкового застілля нанесла травми своїй знайомій. Звичайна побутова суперечка призвела до кримінального провадження та штрафу.
Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду від 6-го січня, пише БУГ.
Подія сталася у ніч на Різдво, 25-го грудня 2025 року. Близько 01:30 між господаркою квартири та її гостею виник раптовий конфлікт. Як зазначається в ухвалі Нововолинського міського суду, обвинувачена – уродженка села Біличі та матір чотирьох дітей – вирішила розв’язати суперечку силою. Вона схопила металеву лопатку для взуття та нанесла потерпілій удар у голову.
Внаслідок удару гостя отримала травму голови. Згідно з висновками експертів, у потерпілої діагностували забиту рану правої лобної ділянки.Травма була кваліфікована як легке тілесне ушкодження.
Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).
Розглянувши матеріали справи, Нововолинський міський суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.
Коментарі 1
Дві пяні засрані баби - і вже бійка. Добре, що не дійшло до різні.
