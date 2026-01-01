У Луцькій центральній райлікарні відгамселили жінку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає



Інцидент стався 12 квітня 2025 року близько 20:30 у Луцькій центральній районній лікарні в селі Липини. За даними суду, чоловік перебував у коридорі медзакладу в стані алкогольного сп’яніння та поводився зухвало й агресивно.



Він перегородив вихід жінці, а після зауваження вдарив її ногою по правій гомілці. У потерпілої зафіксували синці та садна. За висновком експерта, ушкодження належать до легких тілесних.



Потерпіла звернулася до поліції того ж дня. Подію також зафіксували на відео з мобільного телефону. Запис оглянули в суді — на ньому видно момент удару. Обвинувачений упізнав себе на відео, але заявив, що самих подій не пам’ятає.



У суді чоловік пояснив, що того вечора вживав «таблєткі» та алкоголь. Він не заперечував, що міг вчинити ці дії, пізніше вибачився перед потерпілою та розкаявся.



Прокурор просив призначити чоловікові чотири роки пробаційного нагляду. Захист наполягав на м’якшому покаранні. Потерпіла матеріальних чи моральних претензій не заявляла й поклалася на розсуд суду.



Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив пробаційний нагляд строком на півтора року. Він зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не виїжджати за кордон без дозволу та виконувати пробаційну програму.

