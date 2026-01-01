Загадкова смерть хлопця із села Хотешів: односельчанка шокувала деталями

У селі Хотешів, що на Камінь-Каширщині вранці 8 січня знайшли тіло 18-річного юнака.



Поліція попередньо кваліфікує смерть як нещасний випадок, однак рідні та друзі сумніваються й озвучують інші версії, йдеться у сюжеті телеканалу



«Тіло знайшли буквально в центрі села, на обочині дороги. Це було вночі – з 7 на 8 січня. Та невідомо, що там. Де був... Що там було», – зазначив староста Хотешівського округу Микола Осока.



За його словами, Андрій зник увечері. Востаннє його бачили близько 21:30–21:40. Телефон хлопця незабаром перестав відповідати, після чого рідні та односельці почали активні пошуки.



Однокласниця загиблого, яка погодилася говорити на умовах анонімності, розповіла, що того вечора Андрій відпочивав із друзями.



«Наскільки я знаю, вони були в селі біля бару. Потім проводжали дівчину додому. Біля її дому Андрій сказав, що хоче пити. Йому винесли води, запрошували зайти, але він відмовився, сказав, що йде додому», – розповідає дівчина.



За її словами, хлопець пішов сам центральною вулицею. Через кілька хвилин він ще відповів сестрі телефоном, сказавши, що прямує додому, однак згодом зв’язок зник.



«Десь уже за двадцять хвилин він перестав відповідати. Телефон був поза зоною. Його шукали всі – їздили селом до третьої години ночі, але ніхто нічого не бачив», – додає співрозмовниця.



Тіло Андрія вранці виявила жінка, яка йшла до церкви.



«Вона побачила на дорозі шапку, хотіла покласти її на паркан. Підійшла ближче, побачила тіло, шарпнула – думала, що хтось п’яний спить. Коли зрозуміла, що він не рухається, побігла кликати сусідів», – переказує однокласниця Андрія.



У загиблого залишилися мати та старша сестра. Хлопець нещодавно закінчив школу, працював за кордоном у Польщі та приїхав додому на свята. За словами односельців, Андрій був спокійним, неконфліктним, захоплювався футболом і мріяв пов’язати з ним своє майбутнє.



У поліції повідомили, що наразі розглядають версію нещасного випадку.



«8 січня в селі Хотешів виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці працювала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського районного відділу поліції. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок»», – зазначила речниця ГУНП області Ольги Бузулук.



9 січня майже все село прийшло попрощатися з Андрієм. Водночас у громаді не вірять у версію нещасного випадку та вимагають з’ясувати всі обставини загибелі молодого хлопця.

