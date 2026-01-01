Трагедія на Волині: загинув 18-річний хлопець

7 січня у селі Хотешів, що на Камінь-Каширщині, сталася жахлива трагедія: загинув 18-річний хлопець.Про це повідомили у соцмережах, а також у Велимчанській громаді."Вранці тіло односельчанина знайшли в снігу. За попередніми даними експертизи, він був живий до 6:00–6:30 ранку. Це означає, що шанс врятувати його був. Тіло знайшли в рові, присипане снігом, без телефону, без одного черевика та шапки", - йдеться в повідомленні.Речниця ГУНП у Волинській областіу коментарі виданню ВСН підтвердила, що 8 січня в селі Хотешів місцеві жителі виявили тіло чоловіка."На місці працювала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського РВП. Померлим виявився місцевий мешканець. Слідчі за цим фактом внесли відомості в ЄРДР за ч.1 ст.115 з поміткою «нещасний випадок». Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Поліціє розслідує обставини події", - розповіли у поліції.