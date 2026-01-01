На Волині затримали чоловіка, який підпільно торгував вибухівкою

Поліцейські викрили волинянина, який реалізовував вибухову речовину. Слідчі Нововолинська вже оголосили йому про підозру за незаконне поводження з вибуховими речовинами.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Працівники управління карного розшуку спільно з кримінальною поліцією Нововолинська отримали оперативну інформацію щодо продажу вибухової речовини волинянином. З метою викриття незаконної діяльності було проведено декілька контролів за вчиненням злочину та здобуто відповідні докази.Поліцейські встановили особу торгівця: ним виявився житель Горохова, 1963 року народження.А 8 січня за місцем проживання в фігуранта провели обшук, під час якого вилучили рушницю, патрони, гранату, банківські картки та інші речові докази.Слідчі Нововолинська, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили йому про підозру за ст. 263 КК України.Реалізували матеріали кримінального провадження працівники управління карного розшуку, кримінальної поліції Нововолинська, відділу кримінального аналізу, інших оперативних служб ГУНП, за підтримки спецпризначенців.Слідство триває.