Ракета, якою росія вдарила по Львову, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину
Сьогодні, 09:42
8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.
Про це повідомило Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії.
Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів.
Всі сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ворожих ударів з повітря і роблять все можливе для захисту рідної землі.
