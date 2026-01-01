Ракета, якою росія вдарила по Львову, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину

Ракета, якою росія вдарила по Львову, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину
8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.

Про це повідомило Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії.

Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів.

Всі сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ворожих ударів з повітря і роблять все можливе для захисту рідної землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині рятувальники дістали з-під завалів цілу родину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
На Волині затримали чоловіка, який підпільно торгував вибухівкою
Сьогодні, 10:00
Ракета, якою росія вдарила по Львову, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину
Сьогодні, 09:42
В Міноборони РФ офіційно заявили про застосування «Орєшніка» для удару по Україні
Сьогодні, 09:15
Серед загиблих і поранених у Києві – медики та рятувальники
Сьогодні, 09:12
Медіа
відео
1/8