Серед загиблих і поранених у Києві – медики та рятувальники
Сьогодні, 09:12
Унаслідок ворожої атаки на столицю загинули чотири людини, 24 – поранено. Серед них медики та працівники ДСНС.
Поліцейські документують наслідки ворожої атаки на Київ, повідомляє у телеграмі Нацполіція.
У ніч на 9 січня столиця знову зазнала масштабної повітряної ворожої атаки.
Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник.
24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.
Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину.
