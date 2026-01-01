Скільки коштує свинина на ринку у Луцьку?





Журналісти



Через значні опади та ожеледицю покупців на ринку помітно менше, ніж зазвичай. Проте м’ясні лавки на ринку працюють. Продавці кажуть, що після свят попит дещо впав, проте все ще є охочі придбати свіжину без черг та ще й трохи поторгуватися.



Нині на ринку найдорожча є філейка, яка вартує 280 гривень за кілограм, хоча при купівлі великої кількості обіцяють знижку. Філейка на кістці в середньому обійдеться у 240 гривень. Ціна на шинку коливається від 200 до 230 гривень, залежно від того, чи вона з салом, чи ні. Схожа ситуація і з лопаткою: м’ясо без сала продають по 210 гривень, а на салі — по 200 гривень.



Вартість свинячого бочка та ребер становить близько 220–230 гривень за кілограм. Однією з найдешевших позицій залишається ошийок, який можна придбати за 100–120 гривень. Що стосується сала, то тут розцінки дуже різняться: від бюджетних варіантів за 50 гривень до добірного продукту по 250 гривень за кілограм.



Попри негоду, дефіциту м'яса на ринку немає, а через меншу кількість покупців продавці охочіше йдуть на поступки.

