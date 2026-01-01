Безкоштовний проїзд для пенсіонерів: на який транспорт не діятиме пільга 2026 року

Громадяни України, які вийшли на заслужений відпочинок, мають право на певні транспортні пільги, а саме — безкоштовний проїзд. Проте важливо розуміти, що можливість безкоштовної поїздки залежить від виду транспорту та місцевих правил. Згідно з постановою Кабінету міністрів №354, за деякі поїздки доведеться сплачувати повну вартість квитка.На загальнодержавному рівні право на безоплатний проїзд за наявності пенсійного посвідчення поширюється на такі види сполучення:Комунальний наземний транспорт — це міські тролейбуси, трамваї та автобуси, що належать місцевим громадам.Приміське залізничне сполучення. Пенсіонери за віком можуть безкоштовно користуватися електричками.Ситуація з приватними перевізниками (маршрутними таксі) складніша. Оскільки це не державний транспорт, рішення про пільги ухвалюють органи місцевого самоврядування. Зазвичай у салоні маршрутки має бути розміщена інформація про те, чи обслуговує вона пільгові категорії. Якщо такої інформації немає, варто уточнити це на сайті вашої міської чи сільської ради.Коли пенсіонерам за проїзд доведеться платитиПільги для пенсіонерів за віком не діють у таких випадках:Метрополітен. За загальним правилом проїзд у метро платний, хоча деякі міста (наприклад, Київ) можуть надавати право на безкоштовний проїзд власникам спеціальних карток містянина.Міжміські поїздки. Безкоштовний проїзд не поширюється на автобуси міжміського сполучення та пасажирські поїзди далекого прямування.Приватні сервіси таксі. Оскільки це комерційні послуги, пільги на них не поширюються.Для реалізації свого права завжди потрібно мати із собою оригінал пенсійного посвідчення. У багатьох містах 2026 року пільга стає доступною лише після валідації електронного квитка, тому радимо заздалегідь оформити відповідну транспортну картку у вашому населеному пункті.