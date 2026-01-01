Аделіна, Мія і Дамір. Найпопулярніші імена для дітей на Волині у 2025-му

називали новонароджених, — Жасміна, Меліса, Дінара, Лукаш, Ессей та Бахтіяр.



Про це розповіла начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Антоніна Кратік, пише



З її слів, найпоширенішими іменами для дівчат при державній реєстрації народження на Волині торік були: Катерина, Меланія, Мілана, Юстина, Олександра, Уляна, Софія, Яна, Ангеліна, Анна, Єва, Христина, Дарина, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Христина, Поліна, Валерія, Марія та Злата, Аделіна, Мія та Олівія.



Упродовж 2025 року найпоширенішими чоловічими іменами, якими волиняни називали своїх дітей, виявилися: Дмитро, Тимофій, Макар, Матвій, Назар, Дамір, Данило, Владислав, Захар, Давид, Ярослав, Олександр, Ілля, Мирослав, Богдан, Михайло, Арсен, Олексій, Роман, Андрій.



Найрідкісніші жіночі імена, зареєстровані торік на Волині: Алісія, Даяна, Жасміна, Іларія, Меліса, Суламіта, Ріма, Іуліанія, Наомі, Елла, Мішель, Русаліна, Февронія, Аврелія, Домініка, Мусліма, Аїда, Ясенія, Євангеліна, Юліанія, Теона, Кіара, Глорія, Азалія, Дінара, Ясенія, Ясміна, Саміра, Євлалія, Ноема, Радослава, Марфа.



Серед рідковживаних чоловічих імен, які надавали дітям при державній реєстрації народження у 2025 році на Волині, зустрічались: Ренат, Богуслав, Лукаш, Стефан, Кипріян, Демид, Тадей, Ігнат, Гавриїл, Єссей, Ерік, Мілош, Ноель, Авіель, Самійло, Еміліан, Єремія, Елізор, Наум, Натан, Аарон, Яніслав, Вільям, Прохор, Аміран, Мартін, Марсель, Еван, Ілай, Хасан, Хома, Бахтіяр.



