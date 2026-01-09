В Міноборони РФ офіційно заявили про застосування «Орєшніка» для удару по Україні





Про це йдеться в заяві Міноборони РФ, на яку посилаються російські ЗМІ, пише



"Сьогодні вночі у відповідь на терористичну атаку київського режиму по резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області, здійснену в ніч на 29 грудня 2025 р., Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшник", а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України", - йдеться в повідомленні.



В РФ заявили, що нібито били по об'єктах виробництва дронів та енергетичної інфраструктури України.



Передісторія:



У Львові ввечері 8 січня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури в області.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі УП сказав, що Росія могла вдарити по Львівщині з полігону "Капустин Яр" Астраханської області, де за попередньою інформацією, базується комплекс "Орєшнік".

Садовий заявив, що наразі невідомо, чи Росія атакувала Львівщину "Орєшніком".

29 грудня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито завдала удару по резиденції лідера Росії Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

Україна офіційно спростувала цю інформацію.

Міноборони Росії через 2 доби після заяви окупантів про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна опублікувало фейкову мапу руху українських дронів. В СЗР назвали факти, які вказують на недостовірність тверджень РФ.

