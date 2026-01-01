Курс валют на 9 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 9 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 9 січня. Долар злетів аж на 27 коп, євро додало ще 25 коп, злотий зріс на 8 коп.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 42,99 (+27 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,17 (+25 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,92 (+8 коп.)

