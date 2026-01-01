Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 січня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У п’ятницю, 9 січня, сонячна активність підвищиться, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У п’ятницю, 9 січня, сонячна активність підвищиться, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 січня
Сьогодні, 01:30
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стабілізували графіки відключень світла. У Кабміні очікують збільшення показника
08 січня, 23:19
Чоловік обікрав Свято-Покровський собор на Волині: що відомо
08 січня, 22:43
На луцькому ринку – масовий розпродаж фруктів: що коїться
08 січня, 22:12