Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 січня





Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.



У п’ятницю, 9 січня, сонячна активність підвищиться, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

