Зимова тисяча: чи можна поповнити мобільний рахунок





Чи можна витратити ці кошти задля поповнення мобільного рахунку, повідомляє



Відповідно до умов програми, витратити «зимову тисячу» можна лише безготівково — або через картку «Національний кешбек», або у відділеннях «Укрпошти» через спецрахунок.



Важливо, що й витратити кошти можна не на усе, що забажається. Лише на дозволені категорії — як-от книжки, ліки чи медвироби, продукти (крім підакцизних), або оплатити послуги «Укрпошти» і комуналку (газ, електроенергія, вода, тепло).



Чи можна поповнити мобільний рахунок



Торік цю грошову допомогу можна було скерувати на поповнення мобільного. Однак Мінекономіки оновило перелік дозволених послуг у межах програми «Національний кешбек». Тепер можливість поповнення мобільного балансу повністю прибрали.



У міністерстві пояснюють своє рішення тим, що головна умова програми — цільове використання коштів. Уряд хоче, щоб державні гроші йшли передусім на життєво необхідні потреби. Саме тому витратити «зимову тисячу» на мобільний зв’язок неможливо.



Зауважимо, торік коштами «зимової підтримки» можна було оплачувати також проїзд у транспорті, кінотеатри та платне телебачення. Втім, тепер ці категорії виключено.

