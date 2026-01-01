9 січня на Волині: гортаючи календар

Василя Дмитрука.



Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо миру, здоров’я, злагоди й достатку.



9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.



Сьогодні - Міжнародний день хореографа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження у колишнього голови Волинської облрадиВітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо миру, здоров’я, злагоди й достатку.9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.Сьогодні - Міжнародний день хореографа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію