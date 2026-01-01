9 січня на Волині: гортаючи календар

9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у колишнього голови Волинської облради Василя Дмитрука.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо миру, здоров’я, злагоди й достатку.

9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.

Сьогодні - Міжнародний день хореографа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стабілізували графіки відключень світла. У Кабміні очікують збільшення показника
08 січня, 23:19
Чоловік обікрав Свято-Покровський собор на Волині: що відомо
08 січня, 22:43
На луцькому ринку – масовий розпродаж фруктів: що коїться
08 січня, 22:12
На Волині провели в останню путь Героя Анатолія Лукашевича
08 січня, 21:40
Медіа
відео
1/8