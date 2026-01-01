Чоловік обікрав Свято-Покровський собор на Волині: що відомо





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, ухваленому 5 січня, передає



Суд встановив, що 5 листопада 2025 року близько 8:00 ранку чоловік проник на огороджену територію Свято-Покровського собору в Ківерцях. Зламавши навісні замки на двох контейнерах, він викрав техніку та інструменти загальною вартістю 18 147 грн 42 коп.



Серед викраденого — зварювальний інвертор, набір ключів, болгарка, ударна дриль, дві електропили, кущові ножиці, електромотор та канат довжиною 11 метрів. Усе майно належало релігійній громаді Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ Київського Патріархату м. Ківерці.



Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та пояснив, що діяв із корисливих мотивів. Його захисник наголосив на добровільному зізнанні та просив суд не призначати суворого покарання.



Представник потерпілої сторони на засідання не з’явився, однак письмово повідомив суд про згоду на розгляд справи без його участі.



Дії чоловіка суд кваліфікував за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте звільнив обвинуваченого від його відбування з випробувальним строком на 3 роки.



Окрім цього, з підсудного стягнули 8 468 грн 30 коп. судових витрат на користь держави.

