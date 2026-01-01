На луцькому ринку – масовий розпродаж фруктів: що коїться





Журналісти телеканалу



Найголовніша новина для любителів зимових вітамінів – сезон хурми завершується. За словами продавців, через тиждень-два вона може зовсім зникнути з продажу до наступного року. Зараз хурму та шарон на ринку можна знайти за ціною від 130 до 150 грн/кг (хоча деякі сорти стартували зі 180 грн).



Така ж ситуація з гранатами. Через наближення сильних морозів підприємці намагаються «витягнути гроші» з товару, щоб він не померз, тому допродують залишки по 150 грн/кг (замість попередніх 170 грн).



Також поступово завершується сезон мандаринів. Найчастіше на прилавках нині представлені мандарини з Туреччини та Греції – кисло-солодкі або солодкі, подекуди вже з гілочками. Солодка мандаринка, за словами торговців, стає дефіцитною, а якісні плоди можуть подорожчати.



Актуальні ціни на фрукти на луцькому ринку:



мандарини – близько 90 грн/кг;

апельсини (Іспанія) – 90–100 грн/кг;

ківі – 130 грн/кг;

лимони – 150 грн/кг;

хурма – 130–150 грн/кг;

груші «Конференція» – 100 грн/кг;

ананаси (Коста-Ріка) – близько 250 грн за штуку;

гранати – 150 грн/кг.

Продавці зазначають, що через сильні морози торгівля нині менш активна, однак задля того, аби реалізувати товар, ціни на окремі позиції знижують.



Тож лучанам радять не зволікати та за можливості поповнити вітамінні запаси, поки сезонні фрукти ще доступні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

