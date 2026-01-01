Коли чекати потепління на Волині: народний синоптик здивував прогнозом на зиму





Про це в ексклюзивному прогнозі Володимир Деркач.



Січень



Перша декада січня, за словами знавця погоди, буде досить морозною.



– Вночі постійно триматиметься «мінус», невеличкий мінус» здебільшого буде і вдень. Опади очікуються не сильні, але досить часті. Насамкінець першої декади, на 2-3 дні, буде похолодання, яке проявиться зниженням нічної температури. Вдень також «мінус», але більш комфортний. Щоправда, трохи зіпсують картину надокучливі вітри, – запевняє Деркач.



Друга декада січня, в перші два дні, буде також доволі прохолодною.



– А далі температура повітря почне зростати. Нічні морози будуть мінімальні: – 3- – 5°С, а вдень вже 0°С. Інколи можливий навіть невеликий «плюс». Ближче до середини місяця опади посиляться. Це буде мокрий сніг, а то й дощі, – пояснює народний синоптик.



Третя декада січня не принесе різкого похолодання.



– Вночі майже постійно буде «мінус», але досить помірний, а вдень 0°С. Лише під кінець січня температура повітря знизиться, як вдень, так і вночі, але це триватиме не довго. Опади будуть не сильні, та в окремі дні досить вітряно, – резюмував народний синоптик.



Лютий



Перша декада останнього місяця зими очікується ще досить морозною.



– В ці дні арктичні холоди досить часто заходитимуть в Україну. Здебільшого це стосуватиметься півночі та сходу. Але триватиме це не довго: 2-4 дні. А потім знову підвищення температури, – пояснює знавець погоди.



Друга декада лютого «унаслідує» потепління від попередньої десятиденки.



– Посиляться опади: сніг та мокрий сніг. Вночі здебільшого буде «мінус», а в денні години близько 0°С. І знову буде досить вітряно, – прогнозує Володимир Деркач.



Третя декада лютого відзначиться опадами.



– Вони будуть досить часті, але помірні. Температурний режим почне зростати, але повільно. Вночі спостерігатиметься помірний «мінус», а вдень 0°С. Таким чином, наприкінці зими очікувати весняного тепла не варто, – підкреслив народний синоптик.



Березень



Перша декада березня і початок календарної весни зовсім не потішить українців теплом.



– Однак на екваторі декади поволі почнуть з'являтися досить теплі дні. А далі знову похолодання. В ці дні буде досить вітряно, можливі опади, які посиляться наприкінці першої декади, – зазначає знавець погоди.



Друга декада першого місяця весни відзначиться опадами.



– Інколи, це буде сніг. Буде короткотривале похолодання (2-3 дні), яке доповнять досить сильні пориви вітру, – каже народний синоптик. – Та вже ближче до середини місяця прийде стале весняне тепло. Погода буде достатньо комфортною, практично без опадів. Справжня весна. Така погода протримається до початку… Третьої декади.



– В цей час знову прийде похолодання, особливо вночі. Вдень буде досить комфортно, незважаючи на вітряні дні. Та опадів практично не буде і весну вже не спинити, – зазначив Володимир Деркач.



Зима 2026



Загалом, за прогнозом народного синоптика, цьогорічна зима буде достатньо прохолодною.



– Досить часто заходитиме арктичний холод, але все ж таки помірний. Нижче – 20°С стовпчик термометра не опуститься і періоди ці будуть короткими: 2-4 дні. Затяжних періодів з «мінусом» я не прогнозую. Вже в березні варто очікувати на справжнє весняне тепло, але з перервами, – резюмував знавець погоди.

