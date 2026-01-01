«Будете з відрами ходити»: водій луцької маршрутки образив родину загиблого військового

«Будете з відрами ходити»: водій луцької маршрутки образив родину загиблого військового
Водій маршруту №251 «Підгайці – Забороль» образив родину загиблого військовослужбовця нібито через відсутність оплати. Ситуацію описала постраждала жінка під псевдонімом Guest у фейсбук-групі «Теревені про Луцьк».

«Учора я їхала разом із мамою. Ми зайшли в автобус і показали посвідчення члена сім’ї загиблого. У відповідь водій сказав: «Дівчата, будете з відрами ходити». Ми перепитали: «Чого?». На що він відповів: «Того», – йдеться у дописі.

Довідково:
Фраза «будете ходити з відрами» стосується народних прикмет і означає передбачення удачі чи невдачі: повні відра віщують багатство та щастя, а порожні – бідність, порожнечу в житті та невдачі, особливо якщо їх несе жінка.

Така поведінка водія обурила пасажирку:

«Вважаю такі слова образливими, цинічними та абсолютно неприпустимими, особливо щодо сімей загиблих. Це відкрита зневага, хамство і повна відсутність людяності. Ми скористались законним правом, а не просили милостиню. Водій громадського транспорту не має права принижувати людей, особливо сімʼї загиблих, завдяки яким він взагалі живе у цій країні».

За її словами, вирішила поділитись цією історією, щоб попередити людей та звернути увагу перевізника на поведінку водіїв.

Журналісти сайту «Конкурент» розбирались в обурливій ситуації.

Вони звернулись до директора Департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олега Кобилинського, який підтвердив, що члени сімей загиблих військовослужбовців за наявності посвідчення мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Йдеться не тільки про міське, а й приміське сполучення, до якого відноситься маршрут №251.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: скандал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Будете з відрами ходити»: водій луцької маршрутки образив родину загиблого військового
Сьогодні, 21:15
На Волині розгорнули 7 цілодобових пунктів незламності
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у п'ятницю, 9 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Росіяни атакували «іскандерами» Кривий Ріг
Сьогодні, 19:08
На Волині зафіксували найінтенсивніші снігопади за майже п’ять років
Сьогодні, 18:32
Медіа
відео
1/8