«Будете з відрами ходити»: водій луцької маршрутки образив родину загиблого військового





«Учора я їхала разом із мамою. Ми зайшли в автобус і показали посвідчення члена сім’ї загиблого. У відповідь водій сказав: «Дівчата, будете з відрами ходити». Ми перепитали: «Чого?». На що він відповів: «Того», – йдеться у дописі.



Довідково:

Фраза «будете ходити з відрами» стосується народних прикмет і означає передбачення удачі чи невдачі: повні відра віщують багатство та щастя, а порожні – бідність, порожнечу в житті та невдачі, особливо якщо їх несе жінка.



Така поведінка водія обурила пасажирку:



«Вважаю такі слова образливими, цинічними та абсолютно неприпустимими, особливо щодо сімей загиблих. Це відкрита зневага, хамство і повна відсутність людяності. Ми скористались законним правом, а не просили милостиню. Водій громадського транспорту не має права принижувати людей, особливо сімʼї загиблих, завдяки яким він взагалі живе у цій країні».



За її словами, вирішила поділитись цією історією, щоб попередити людей та звернути увагу перевізника на поведінку водіїв.



Журналісти сайту



Вони звернулись до директора Департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олега Кобилинського, який підтвердив, що члени сімей загиблих військовослужбовців за наявності посвідчення мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Йдеться не тільки про міське, а й приміське сполучення, до якого відноситься маршрут №251.

