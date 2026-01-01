Якою буде погода у п'ятницю, 9 січня, у Луцьку та на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 9 січня



Луцьк



Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Ожеледиця, хуртовина, снігові замети. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 7-9° морозу.



Область



Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Ожеледиця, хуртовина, снігові замети. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 6-11° морозу.

