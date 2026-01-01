Якою буде погода у п'ятницю, 9 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 січня
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Ожеледиця, хуртовина, снігові замети. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 7-9° морозу.
Область
Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Ожеледиця, хуртовина, снігові замети. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 6-11° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 січня
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Ожеледиця, хуртовина, снігові замети. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 7-9° морозу.
Область
Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Ожеледиця, хуртовина, снігові замети. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 6-11° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Будете з відрами ходити»: водій луцької маршрутки образив родину загиблого військового
Сьогодні, 21:15
На Волині розгорнули 7 цілодобових пунктів незламності
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у п'ятницю, 9 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Росіяни атакували «іскандерами» Кривий Ріг
Сьогодні, 19:08