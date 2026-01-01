На Волині зафіксували найінтенсивніші снігопади за майже п’ять років

Сніг, хуртовини та сильний вітер знову накрили область, висота снігового покриву нині коливається від 12 до 20 сантиметрів.

Завідувач сектору метеопрогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк розповів misto.media, що востаннє подібні опади спостерігали з 8 по 11 лютого 2021 року.

Тоді утворювались снігові замети, фіксували вітер до 15 м/с і значне погіршення видимості — від 300 до 1 300 метрів, через що частково припиняли рух автотранспорту. 11 лютого 2021 року сніговий покрив сягав 15—30 сантиметрів.

Як зміниться погода

За словами синоптика, сьогодні до кінця дня на Волині очікуються хуртовини та сильний сніг із погіршенням видимості до 1 000 метрів. У п’ятницю, 9 лютого, прогнозують помірні опади, однак на дорогах збережуться ожеледиця та снігові замети, місцями пориви вітру посилюватимуться до 15–20 м/с. Уночі температура опускатиметься від -6 до -11°C.​

Різке похолодання очікують 10 січня: за даними гідрометеоцентру, стовпчики термометрів можуть знизитися до -18°C.​

