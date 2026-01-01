Через снігопад синоптики оголосили на Волині другий рівень небезпечності





Про це в коментарі Світлана Гончаренко.



З її слів, у зв’язку з переміщенням активного циклону з південного заходу до кінця доби в регіоні буде хуртовина, снігові замети. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура впродовж доби — 6-11° морозу. По області та в місті Луцьку очікується сильний сніг — 20-29 міліметрів снігового покриву.



10-11 січня, зазначила волинська синоптикиня, очікується похолодання: зниження нічної температури до 14-20° морозу, подекуди до 23° морозу), вдень до 9-15° морозу.



У Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області зазначили: 8 та 9 січня — погіршення погодних умов. На автошляхах зберігатиметься ожеледиця та утворення (трамбування) снігу колесами транспортних засобів. Водіїв просять не виїжджати на дороги без нагальної потреби, а у випадку надзвичайної ситуації телефонувати на лінію 101.



У поліції Волинської області рекомендують водіям, зокрема великогабаритного транспорту користуватися майданчиками для відстою, що розташовані вздовж державних автошляхів, задля уникнення заторів, уповільнення руху громадського транспорту та екстрених служб.

