Шуфричу дозволили вийти із СІЗО під заставу в 33 млн гривень, він її ще не вніс

Нестору Шуфричу вийти з-під варти під заставу в понад 33 мільйони гривень.



Про це Віктор Карпенко.



Шуфрич понад два роки перебував під вартою без можливості внесення застави, але 6 січня суд дозволив внести понад 33 мільйони гривень застави.



Станом на 8 січня Шуфрич ще перебуває у СІЗО, але адвокат депутата зазначив, що заставу, «звісно ж, планують внести».



У чому підозрюють Шуфрича?



У лютому 2024 року народному депутатові від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування росгвардії в Криму.



За даними слідства, улітку 2013 року Шуфрич придбав у людей, афілійованих із Віктором Медведчуком, нерухоме майно в курортному селищі Сімеїз у Криму. Щоб приховати це, він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.



У 2016 році, після окупації Криму, обвинувачені уклали договір охорони цього майна з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — «ФГУП “Охрана” Росгвардии по Республике Крым». Так, на рахунки російського воєнізованого формування за ці послуги переказали майже 650 тисяч рублів.



Слідчі заявляють, що депутат, окрім того, був завербований ФСБ рф та виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який 2014 року виїхав до Москви.



Відомо, що Шуфрича та його довірену особу обвинувачують за статтею про фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Крім цього, народному депутатові інкримінували державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ).



У вересні 2023 року Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді за підривну діяльність в інформаційній сфері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київський апеляційний суд дав можливість підозрюваному в держзраді народному депутатувийти з-під варти під заставу в понад 33 мільйони гривень.Про це hromadske повідомив адвокат парламентаряШуфрич понад два роки перебував під вартою без можливості внесення застави, але 6 січня суд дозволив внести понад 33 мільйони гривень застави.Станом на 8 січня Шуфрич ще перебуває у СІЗО, але адвокат депутата зазначив, що заставу, «звісно ж, планують внести».У лютому 2024 року народному депутатові від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування росгвардії в Криму.За даними слідства, улітку 2013 року Шуфрич придбав у людей, афілійованих із Віктором Медведчуком, нерухоме майно в курортному селищі Сімеїз у Криму. Щоб приховати це, він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.У 2016 році, після окупації Криму, обвинувачені уклали договір охорони цього майна з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — «ФГУП “Охрана” Росгвардии по Республике Крым». Так, на рахунки російського воєнізованого формування за ці послуги переказали майже 650 тисяч рублів.Слідчі заявляють, що депутат, окрім того, був завербований ФСБ рф та виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який 2014 року виїхав до Москви.Відомо, що Шуфрича та його довірену особу обвинувачують за статтею про фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Крім цього, народному депутатові інкримінували державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ).У вересні 2023 року Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді за підривну діяльність в інформаційній сфері.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію