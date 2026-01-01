На Волині поліцейські допомагають водіям визволяти автівки зі снігових заметів

На Волині поліцейські допомагають водіям визволяти автівки зі снігових заметів
За прогнозами синоптиків, упродовж 8 січня на території Волинської області триватимуть значні снігові опади. Сніг та ожеледиця ускладнюють рух на автошляхах. Поліцейські допомагають учасникам дорожнього руху визволяти автівки зі снігових заметів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Попри наші рекомендації не виїжджати без нагальної потреби, водії продовжують рухатись приватними авто, часто – з порушенням ПДР, виконуючи небезпечні маневри, не враховуючи дорожню ситуацію. Звідси – затори, аварії, уповільненість руху громадського транспорту та екстрених служб.

У складних погодних умовах кожна необдумана поїздка може шкодити проїзду не лише для інших водіїв, а й для швидкої допомоги, рятувальників, нарядів поліції. Тож закликаємо враховувати погодні умови, плануючи поїздки, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції", - йдеться в повідомленні.
На Волині поліцейські допомагають водіям визволяти автівки зі снігових заметів

Рекомендують водіям, насамперед, великогабаритного транспорту, користуватися майданчиками для відстою, що розташовані вздовж державних автошляхів.
На Волині поліцейські допомагають водіям визволяти автівки зі снігових заметів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дороги, сніг, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через снігопад синоптики оголосили на Волині другий рівень небезпечності
Сьогодні, 16:36
На Волині поліцейські допомагають водіям визволяти автівки зі снігових заметів
Сьогодні, 15:36
Шуфричу дозволили вийти із СІЗО під заставу в 33 млн гривень, він її ще не вніс
Сьогодні, 15:19
Росія вдарила по центру Херсона, загинули двоє чоловіків
Сьогодні, 14:59
У Росії пригрозили, що західні війська в Україні стануть «законними бойовими цілями»
Сьогодні, 14:13
Медіа
відео
1/8