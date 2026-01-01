На Волині поліцейські допомагають водіям визволяти автівки зі снігових заметів

За прогнозами синоптиків, упродовж 8 січня на території Волинської області триватимуть значні снігові опади. Сніг та ожеледиця ускладнюють рух на автошляхах. Поліцейські допомагають учасникам дорожнього руху визволяти автівки зі снігових заметів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Попри наші рекомендації не виїжджати без нагальної потреби, водії продовжують рухатись приватними авто, часто – з порушенням ПДР, виконуючи небезпечні маневри, не враховуючи дорожню ситуацію. Звідси – затори, аварії, уповільненість руху громадського транспорту та екстрених служб.У складних погодних умовах кожна необдумана поїздка може шкодити проїзду не лише для інших водіїв, а й для швидкої допомоги, рятувальників, нарядів поліції. Тож закликаємо враховувати погодні умови, плануючи поїздки, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції", - йдеться в повідомленні.Рекомендують водіям, насамперед, великогабаритного транспорту, користуватися майданчиками для відстою, що розташовані вздовж державних автошляхів.