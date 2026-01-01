Росія вдарила по центру Херсона, загинули двоє чоловіків
Сьогодні, 14:59
Росіяни атакували центральну частину Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.
Також поранення дістали ще троє херсонців. Нині вони перебувають у лікарні та отримують необхідну меддопомогу.
Зранку російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки: пошкоджено фасад, балкони, вибито вікна.
Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині три людини загинули, ще дві – дістали поранення. Ворог понівечив церкву, авто, стільникову вежу та будинки.
