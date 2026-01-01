Росія вдарила по центру Херсона, загинули двоє чоловіків

Росія вдарила по центру Херсона, загинули двоє чоловіків
Росіяни атакували центральну частину Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.

Також поранення дістали ще троє херсонців. Нині вони перебувають у лікарні та отримують необхідну меддопомогу.

Зранку російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки: пошкоджено фасад, балкони, вибито вікна.

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині три людини загинули, ще дві – дістали поранення. Ворог понівечив церкву, авто, стільникову вежу та будинки.

