Обмеження руху для вантажівок на Волині та наслідки негоди в Україні: що відомо





Про це повідомили в патрульній поліції та «Укренерго», пише



Голова патрульної поліції Олексій Білошицький зазначав, що станом на 11:00 патрульні отримали 260 викликів про ДТП, з яких 43 виклики — це ДТП з потерпілими. Унаслідок аварій є загиблі та травмовані.



Білошицький додав, що патрульні працюють спільно з дорожніми службами для подолання наслідків негоди.



За даними патрульної поліції, кількість ДТП в Україні зросла до 319, серед яких 47 викликів — ДТП із потерпілими.



Також патрульні повідомили про обмеження руху для великого транспорту:



з 8:00 діють обмеження в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина — Хуст;



з 12:00 — на території Рівненської області на автомобільних дорогах М-06 Київ — Чоп та Н-22 Устилуг — Рівне;



з 12:30 запровадили обмеження на території Житомирської області на трасі М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево й Ужгород) на ділянці в напрямку Рівненської області.



На всіх ділянках працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.



Водіїв закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови.



За даними Київської міської державної адміністрації, на дорогах столиці 8 січня працюють 262 одиниці техніки та понад 400 працівників із бригад ручного прибирання. Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.



В «Укренерго» повідомили, що негода повністю або частково знеструмила 83 населені пункти в Закарпатській, Чернігівській і Київській областях. Відновленням пошкоджених ліній займаються ремонтні бригади обленерго.



З 8 січня також почав роботу Оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Він має оперативно реагувати на складні погодні умови чи під час виникнення надзвичайних ситуацій.



Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко попереджала про додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах.



Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко попереджав, що до погодинних відключень можуть додати ще одну чергу через сильне похолодання.



Які прогнози синоптиків?



«Укргідрометцентр» попередив про ускладнення погодних умов уже цього тижня — з 8 по 11 січня.



У західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний сніг (приріст снігового покриву — 10-25 см), місцями пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах — сніговий накат, подекуди снігові замети.



У Київській та Чернігівській областях — значний сніг та мокрий сніг (приріст снігового покриву — 5-15 см, на півночі областей — до 25 см), місцями хуртовина та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На півдні Київської, Чернігівської, а також у Сумській та Черкаській областях — сніг з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.



10-11 січня внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря очікується похолодання: зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20° морозу (місцями — до 23° морозу), удень — до 9-15° морозу. У Кіровоградській та Полтавській областях — уночі та вдень до 6-12° морозу У південній частині, східних та Дніпропетровській областях температура вночі та вдень — від 4° морозу до 4° тепла.

