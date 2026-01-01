Зневажив пам'ять: 40-річний волинянин зірвав портрети загиблих Героїв на меморіальних банерах

Ковельські слідчі оголосили підозру чоловіку, який зневажив пам’ять загиблих захисників.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент стався напередодні Нового року, у Ковелі. До поліції звернулися місцеві жителі, які стали свідками обурливої поведінки невідомого чоловіка в одному з парків міста.За словами очевидців, він демонстративно справляв природні потреби неподалік банерів, встановлених на честь загиблих військовослужбовців Ковельської громади. На цьому він не зупинився - підійшов до меморіальних банерів, пошкодив їхні кріплення та полотно із зображеннями полеглих воїнів, після чого втік.Правоохоронці встановили особу зловмисника за кілька днів. Ним виявився 40-річний мешканець Камінь-Каширського району.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Санкція - штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк (рішення прийме суд).Триває досудове розслідування.Поліція закликає громадян з повагою ставитися до пам’яті полеглих воїнів та нагадує: за схожі дії передбачена відповідальність за законом.