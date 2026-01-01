Як тренують піхоту у луцькій бригаді Нацгвардії «Любарт»

Тренування новоприбулих піхотинців — це обов’язковий етап приєднання до підрозділу та один із чинників«Любарт» НГУ.Про це військова частина повідомляє у телеграмі.Кожен боєць проходить шлях підготовки, що починається задовго до першого бойового виходу. Це шлях, який вимагає часу, дисципліни та повної віддачі.На полігоні відпрацьовуються стрільба, робота зі стрілецькою зброєю та гранатами, а тактичні дії доводяться до автоматизму.«Ми постійно й якісно готуємо особовий склад, щоб у реальних умовах кожен боєць діяв упевнено, злагоджено й без зайвих вагань», - підкреслили у військовій частині.