Як тренують піхоту у луцькій бригаді Нацгвардії «Любарт»

Тренування новоприбулих піхотинців — це обов’язковий етап приєднання до підрозділу та один із чинників високої боєздатності луцької 20-ї бригади «Любарт» НГУ.

Про це військова частина повідомляє у телеграмі.

Кожен боєць проходить шлях підготовки, що починається задовго до першого бойового виходу. Це шлях, який вимагає часу, дисципліни та повної віддачі.

На полігоні відпрацьовуються стрільба, робота зі стрілецькою зброєю та гранатами, а тактичні дії доводяться до автоматизму.

«Ми постійно й якісно готуємо особовий склад, щоб у реальних умовах кожен боєць діяв упевнено, злагоджено й без зайвих вагань», - підкреслили у військовій частині.

