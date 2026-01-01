В аварії на Волині травмувались двоє пасажирок

У селі Іваничі Володимирського району сталася аварія за участі двох легковиків. Унаслідок аварії травмувалися двоє пасажирок.

ДТП сталася напередодні, повідомила Суспільному 8 січня речниця управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

За її словами, зіткнулися автомобілі Suzuki та Fiat. Попередньо встановлено, що 25-річний водій Suzuki не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Fiat, за кермом якого була 27-річна жінка.

У результаті аварії травмувалися дві пасажирки: 42-річна жінка, яка перебувала в автомобілі Fiat, та 49-річна пасажирка Suzuki.

Як повідомила Суспільному виконувачка обов'язків відділу обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Мар'яна Ковалець, 49-річна жінка отримала відкритий перелом передпліччя та забій лівої гомілки — її доправили до Волинської центральної міської лікарні. 42-річну травмовану з забоєм грудної клітки, госпіталізували до Іваничівської багатопрофільної лікарні.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до тілесних ушкоджень.


