На Волині поліцейські доставили додому бабусю, в якої не було грошей на дорогу
Сьогодні, 12:02
Працівники поліції у селищі Маневичі на Волині доправили додому 60-річну бабусю, яка не мала грошей на дорогу до рідного села.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
До відділення поліції № 1 (селище Маневичі) надійшло повідомлення про те, що в магазині перебуває жінка 60-річного віку, яка проживає в одному з сіл району та не має коштів щоб самостійно доїхати додому.
Поліцейські не залишили без допомоги жінку поважного віку та безпечно завезли її додому.
«Турбота й підтримка громадян — один із пріоритетів у щоденній роботі правоохоронців», - стверджують у поліції.
