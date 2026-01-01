На Волині поліцейські доставили додому бабусю, в якої не було грошей на дорогу

Працівники поліції у селищі Маневичі на Волині60-річну бабусю, яка не мала грошей на дорогу до рідного села.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.До відділення поліції № 1 (селище Маневичі) надійшло повідомлення про те, що в магазині перебуває жінка 60-річного віку, яка проживає в одному з сіл району та не має коштів щоб самостійно доїхати додому.Поліцейські не залишили без допомоги жінку поважного віку та безпечно завезли її додому.«Турбота й підтримка громадян — один із пріоритетів у щоденній роботі правоохоронців», - стверджують у поліції.