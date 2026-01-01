На Волині поліцейські доставили додому бабусю, в якої не було грошей на дорогу

На Волині поліцейські доставили додому бабусю, в якої не було грошей на дорогу
Працівники поліції у селищі Маневичі на Волині доправили додому 60-річну бабусю, яка не мала грошей на дорогу до рідного села.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

До відділення поліції № 1 (селище Маневичі) надійшло повідомлення про те, що в магазині перебуває жінка 60-річного віку, яка проживає в одному з сіл району та не має коштів щоб самостійно доїхати додому.

Поліцейські не залишили без допомоги жінку поважного віку та безпечно завезли її додому.

На Волині поліцейські доставили додому бабусю, в якої не було грошей на дорогу


«Турбота й підтримка громадян — один із пріоритетів у щоденній роботі правоохоронців», - стверджують у поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поліцейські доставили додому бабусю, в якої не було грошей на дорогу
Сьогодні, 12:02
СБУ вполювала зрадницю, яка наводила ракети на Одесу
Сьогодні, 11:35
Через рясні снігопади на Волині водіїв просять утриматися від поїздок
Сьогодні, 11:11
У Луцьку почали вакцинувати дівчат-підлітків від вірусу папіломи
Сьогодні, 10:55
Двох суддів на Волині відправили у відставку
Сьогодні, 10:47
Медіа
відео
1/8