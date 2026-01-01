Через рясні снігопади на Волині водіїв просять утриматися від поїздок
Сьогодні, 11:11
На території Волинської області триває снігопад, тож спеціальна техніка розчищає автошляхи за складних погодних умов.
Уночі та станом на 05:00 до робіт із зимового утримання автошляхів державного значення було залучено 37 одиниць машин і механізмів підрядних підприємств. Наразі працює 65 одиниць дорожньої спецтехніки, повідомляє у фейсбуці Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
За прогнозами синоптиків, упродовж 8 січня на території Волинської області очікуються значні снігові опади. Відтак, дорожня спецтехніка продовжуватиме розчищення автошляхів від снігового покриву, а після припинення опадів покриття оброблятимуть протиожеледними матеріалами.
«Просимо водіїв стежити за прогнозами погоди та без нагальної потреби не вирушати в дорогу. Перед поїздкою перевірте технічний стан свого транспортного засобу. Пам’ятайте про безпечну дистанцію та дотримання швидкісного режиму», - зазначили дорожники.
Ретельне виконання Правил дорожнього руху може вберегтися від небажаних дорожньо-транспортних пригод. За можливості варто утриматися від поїздок особистим транспортом — це дозволить дорожникам оперативніше очистити автошляхи.
«Рекомендуємо водіям, насамперед великогабаритного транспорту, користуватися майданчиками для відстою, що розташовані вздовж державних автошляхів», - йдеться у повідомленні.
