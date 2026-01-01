Двох суддів на Волині відправили у відставку

Двох суддів на Волині відправили у відставку
Вища рада правосуддя сьогодні, 8 січня, звільнила з посад двох суддів із Волинської області.

Про це повідомляє Судова влада України.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Слободян Оксану Геннадіївну – з посади судді Господарського суду Волинської області;
Стрілець Наталію Вячеславівну – з посади судді Шацького районного суду Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через рясні снігопади на Волині водіїв просять утриматися від поїздок
Сьогодні, 11:11
У Луцьку почали вакцинувати дівчат-підлітків від вірусу папіломи
Сьогодні, 10:55
Двох суддів на Волині відправили у відставку
Сьогодні, 10:47
Захід України засипає снігом, у двох областях є ризик зупинки транспорту
Сьогодні, 10:30
На Волині зловили двох шахраїв із Молдови
Сьогодні, 10:13
Медіа
відео
1/8