Двох суддів на Волині відправили у відставку
Сьогодні, 10:47
Вища рада правосуддя сьогодні, 8 січня, звільнила з посад двох суддів із Волинської області.
Про це повідомляє Судова влада України.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
• Слободян Оксану Геннадіївну – з посади судді Господарського суду Волинської області;
• Стрілець Наталію Вячеславівну – з посади судді Шацького районного суду Волинської області.
