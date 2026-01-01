Двох суддів на Волині відправили у відставку

звільнила з посад двох суддів із Волинської області.



Про це повідомляє Судова влада України.



Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.



ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:



• Слободян Оксану Геннадіївну – з посади судді Господарського суду Волинської області;

• Стрілець Наталію Вячеславівну – з посади судді Шацького районного суду Волинської області.



