У Луцьку почали вакцинувати дівчат-підлітків від вірусу папіломи





Щеплення роблять відповідно до державної програми. Воно передбачає однодозне введення 9-валентної вакцини, пише



Вірус папіломи людини спричиняє близько 99% випадків раку шийки матки та пов’язаний із розвитком інших онкологічних захворювань. У віці 12–13 років щеплення проти ВПЛ є найбільш ефективним, адже імунітет формується до можливого інфікування вірусом.



Перед щепленням необхідно отримати консультацію у педіатра.



У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що вакцинація загалом щороку дозволяє запобігти мільйонам смертей у світі.



Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні вакцинація проти папіломавірусної інфекції стала обов’язковою та увійшла до оновленого Календаря профілактичних щеплень.

