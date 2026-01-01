У Луцьку почали вакцинувати дівчат-підлітків від вірусу папіломи
У комунальному підприємстві «Луцька міська дитяча поліклініка» розпочали вакцинацію дівчат віком 12–13 років проти вірусу папіломи людини.
Щеплення роблять відповідно до державної програми. Воно передбачає однодозне введення 9-валентної вакцини, пише misto.media.
Вірус папіломи людини спричиняє близько 99% випадків раку шийки матки та пов’язаний із розвитком інших онкологічних захворювань. У віці 12–13 років щеплення проти ВПЛ є найбільш ефективним, адже імунітет формується до можливого інфікування вірусом.
Перед щепленням необхідно отримати консультацію у педіатра.
У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що вакцинація загалом щороку дозволяє запобігти мільйонам смертей у світі.
Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні вакцинація проти папіломавірусної інфекції стала обов’язковою та увійшла до оновленого Календаря профілактичних щеплень.
