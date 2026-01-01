Захід України засипає снігом, у двох областях є ризик зупинки транспорту





Про це попереджає Укртрансбезпека, передає



«8-9 січня в західних, північних та частині центральних областей очікуються складні погодні умови. Cтаном на 09:15 8 січня місцями спостерігаються опади у вигляді снігу на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. <…> Існує ризик зупинки руху, якщо інтенсивність опадів не зменшиться в найближчі години», - йдеться в повідомленні.



Укртрансбезпека закликає перевізників та водіїв врахувати ці обставини при плануванні поїздок.



Для оперативної ліквідації наслідків, спричинених негодою, та забезпечення проїзду автодорогами Закарпатської області залучено додаткову техніку.

