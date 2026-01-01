На Волині зловили двох шахраїв із Молдови

На Волині зловили двох шахраїв із Молдови
Двом іноземцям повідомлено про підозру у вчиненні на Волині шахрайств на загальну суму близько 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом громадянам Республіки Молдова повідомлено про підозру у вчиненні шахрайств (ч.2 ст. 190 КК України).

Чоловіків затримали невдовзі після того, як вони ошукали 80-річного жителя села Забороль Луцького району, заволодівши його коштами в сумі 1100 доларів США та 3000 гривень.

«Гастролери» діяли за відомою схемою – пропонували довірливим громадянам купити у них за нібито вигідною ціною кухонний посуд, побутові прилади та електроінструменти відомих виробників, а насправді це були низькоякісні підробки, які коштують в десятки разів менше.



У ході обшуків у чоловіків вилучені кошти, яким вони заволоділи в шахрайський спосіб, а також готові до продажу товари.

Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП в області.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Прокуратура звертається до громадян з проханням бути обережними, не пускати до осель незнайомців, не погоджуватися на жодні їхні пропозиції, а також попередити своїх родичів похилого віку, які найчастіше потерпають від таких злочинів, про можливі шахрайські дії зловмисників.

Довідково:

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захід України засипає снігом, у двох областях є ризик зупинки транспорту
Сьогодні, 10:30
На Волині зловили двох шахраїв із Молдови
Сьогодні, 10:13
У Луцьку підприємців штрафуватимуть за неприбраний сніг біля магазинів та офісів
Сьогодні, 09:47
На Водохреще у бою на Харківщині поліг волинянин Сергій Ющик
Сьогодні, 09:21
Європа готує військову місію в Україні: скільки солдатів реально зможуть відправити
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8