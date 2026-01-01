На Волині зловили двох шахраїв із Молдови

Двом іноземцям повідомлено про підозру уна загальну суму близько 50 тисяч гривень.Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом громадянам Республіки Молдова повідомлено про підозру у вчиненні шахрайств (ч.2 ст. 190 КК України).Чоловіків затримали невдовзі після того, як вони ошукали 80-річного жителя села Забороль Луцького району, заволодівши його коштами в сумі 1100 доларів США та 3000 гривень.«Гастролери» діяли за відомою схемою – пропонували довірливим громадянам купити у них за нібито вигідною ціною кухонний посуд, побутові прилади та електроінструменти відомих виробників, а насправді це були низькоякісні підробки, які коштують в десятки разів менше.У ході обшуків у чоловіків вилучені кошти, яким вони заволоділи в шахрайський спосіб, а також готові до продажу товари.Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП в області.Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.Прокуратура звертається до громадян з проханням бути обережними, не пускати до осель незнайомців, не погоджуватися на жодні їхні пропозиції, а також попередити своїх родичів похилого віку, які найчастіше потерпають від таких злочинів, про можливі шахрайські дії зловмисників.