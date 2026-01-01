У Луцьку підприємців штрафуватимуть за неприбраний сніг біля магазинів та офісів





Власники та орендарі будівель мають утримувати в належному стані прилеглу територію — не менш ніж 5 метрів від будівлі, повідомив у коментарі Володимир Луньо.



Сніг просять не згрібати на дорогу, а відкидати на місце, де він не буде заважати ні водіям, ні пішоходам.



Якщо інспектори муніципальної варти бачать, що біля будівлі не прибрано, вони видають припис. Після цього дають 30 хвилин, щоб навести лад. Якщо за цей час сніг не приберуть, накладають штраф:



для громадян — від 340 до 1 360 гривень;



для підприємців і посадових осіб — від 850 до 1 700 гривень.



Лучани можуть повідомляти про неприбраний сніг біля підприємств на гарячу лінію муніципальної варти: +38 067 000 06 79.



Штрафувати можуть і водіїв, якщо їхні авто заважають снігоприбиральній техніці. Але лише тоді, коли машини припарковані з порушенням правил — наприклад, під знаками «Зупинка заборонена» або «Стоянка заборонена». У таких випадках штраф становить 340 гривень, зазначає начальниця відділу «Центр безпеки міста Луцька» департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.



Якщо через сильні снігопади в місті запровадять надзвичайний стан, автомобілі можуть евакуйовувати навіть тоді, коли вони припарковані правильно.



Міська влада також закликає власників підприємств і установ прибирати сніг біля входів. За словами Ігоря Поліщука, для допомоги будуть залучати підрядників, аби збільшити кількість техніки, оскільки синоптики прогнозують сильні снігопади.



У разі необхідності сніг будуть вивозити. У 2021 році його вивозили на прибережну смугу річки Стир на вулиці Набережній.

