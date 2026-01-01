На Водохреще у бою на Харківщині поліг волинянин Сергій Ющик

Чорна звістка з передової знову надійшла до міста Каменя-Каширського на Волині. У боях із загарбниками загинувПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська громада.Ціна української свободи знову викарбувана болем у наших серцях. Кривава війна продовжує свої жнива, забираючи найкращих синів, чия мужність не мала меж.Під час виконання бойового завдання із захисту України загинув житель села Видерта – Ющик Сергій Петрович, 1990 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Харківській області 6 січня 2026 року.«Вічна і світла пам'ять Герою, який мужньо боронив рубежі нашої держави, тепер вже воїн небесного війська. Низько схиляємо голови у скорботі перед загиблим солдатом. Вічна і світла пам'ять! Немає таких слів, які би змогли розрадити горе родини. Висловлюємо щирі співчуття близьким людям Сергія Ющика. Ваш біль вічний, як і пам'ять про хороброго, мужнього воїна України», - зазначили у громаді.Деталі зустрічі полеглого солдата на рідній землі повідомлять згодом.