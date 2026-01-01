На Водохреще у бою на Харківщині поліг волинянин Сергій Ющик

На Водохреще у бою на Харківщині поліг волинянин Сергій Ющик
Чорна звістка з передової знову надійшла до міста Каменя-Каширського на Волині. У боях із загарбниками загинув Сергій Ющик.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська громада.

Ціна української свободи знову викарбувана болем у наших серцях. Кривава війна продовжує свої жнива, забираючи найкращих синів, чия мужність не мала меж.

Під час виконання бойового завдання із захисту України загинув житель села Видерта – Ющик Сергій Петрович, 1990 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Харківській області 6 січня 2026 року.

«Вічна і світла пам'ять Герою, який мужньо боронив рубежі нашої держави, тепер вже воїн небесного війська. Низько схиляємо голови у скорботі перед загиблим солдатом. Вічна і світла пам'ять! Немає таких слів, які би змогли розрадити горе родини. Висловлюємо щирі співчуття близьким людям Сергія Ющика. Ваш біль вічний, як і пам'ять про хороброго, мужнього воїна України», - зазначили у громаді.

Деталі зустрічі полеглого солдата на рідній землі повідомлять згодом.

На Водохреще у бою на Харківщині поліг волинянин Сергій Ющик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зловили двох шахраїв із Молдови
Сьогодні, 10:13
У Луцьку підприємців штрафуватимуть за неприбраний сніг біля магазинів та офісів
Сьогодні, 09:47
На Водохреще у бою на Харківщині поліг волинянин Сергій Ющик
Сьогодні, 09:21
Європа готує військову місію в Україні: скільки солдатів реально зможуть відправити
Сьогодні, 09:15
Три ліцеї з Волині візьмуть участь у експерименті МОН
Сьогодні, 09:08
Медіа
відео
1/8