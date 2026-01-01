Три ліцеї з Волині візьмуть участь у експерименті МОН

реформи старшої школи.



Це — Нововолинський ліцей №8, ліцей імені Олександра Цинкаловського у місті Володимирі та Раково-Ліський ліцей на Камінь-Каширщині, пише Наталію Матвіюк.



Перехід на старшу профільну школу запланований з 2027 року. У 2026 році три школи будуть відпрацьовувати програму. Для цього батьки учнів, які з 1 вересня цього року йтимуть до 10 класу, повинні були підписати згоду, що їхні діти навчатимуться в старшій школі три роки — 10, 11, 12 класи. Це була одна з умов участі ліцею в проєкті", — сказала посадовиця.



Кожен заклад отримає фінансування в межах субвенції НУШ на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій. У рамках НУШ, зазначила Наталія Матвіюк, учні матимуть як обов'язкові предмети, так і вибіркові, а визначатися з предметами й курсами школярам допомагатиме кар'єрний освітній радник.



До першого етапу пілотування реформи старшої школи, що стартував 1 вересня 2025 року, заклади загальної середньої освіти Волині не увійшли, додала начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації.



За даними МОН, до переліку в рамках другого етапу увійшли 79 шкіл із 23 областей України. Серед них є заклади освіти різної проєктної потужності, очні й дистанційні, з міської та сільської місцевості, з різними профілями, а також заклад із мовою навчання нацменшин.



Усього заплановано, що в пілотуванні візьмуть участь 150 ліцеїв. Наразі триває добір закладів загальної середньої освіти. Заявки від ліцеїв прийматимуть до 26 січня 2026 року.



