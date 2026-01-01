На Волині ціни на оренду житла зрівнялись з київськими
Сьогодні, 08:25
Ціни оренди житла на Волині зрівнялись з київськими. Щодо оренди однокімнатних квартир на заході України, то Закарпатська область залишається регіоном з найвищою середньою ціною – 18,5 тис. гривень
Другу позицію в грудні 2025 року займала Львівська область із середньою ціною майже 14,4 тис. грн. Про це йдеться в дослідженні профільного порталу Dim.Ria, пише "Волинь-нова".
Волинська область досягла рівня цін Київської області та столиці і посіла третє місце в рейтингу з ціною 14 тис. грн.
Закарпатська та Івано-Франківська область увійшли в топ-3 області по Україні з найвищими середніми цінами на оренду двокімнатних квартир: 19,7 (+26%) і 16,4 тис. грн (+9%) відповідно. Для порівняння, середня ціна двокімнатних квартир в оренду в Києві становить 16,5 тис. грн.
У Львівській області середня ціна оренди двокімнатних квартир не змінилась і становить 16 тис. грн.
