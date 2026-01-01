На Волині ціни на оренду житла зрівнялись з київськими





Другу позицію в грудні 2025 року займала Львівська область із середньою ціною майже 14,4 тис. грн. Про це йдеться в дослідженні профільного порталу Dim.Ria, пише



Волинська область досягла рівня цін Київської області та столиці і посіла третє місце в рейтингу з ціною 14 тис. грн.



Закарпатська та Івано-Франківська область увійшли в топ-3 області по Україні з найвищими середніми цінами на оренду двокімнатних квартир: 19,7 (+26%) і 16,4 тис. грн (+9%) відповідно. Для порівняння, середня ціна двокімнатних квартир в оренду в Києві становить 16,5 тис. грн.



У Львівській області середня ціна оренди двокімнатних квартир не змінилась і становить 16 тис. грн.

