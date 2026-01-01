Луцькі комунальники перейшли на цілодобовий режим роботи





Окремі автошляхи обробляють протиожеледними матеріалами, розповів міський голова Ігор Поліщук, - пише



Яка ситуація на дорогах Луцька й селах громади

У Луцьку дороги від снігу розчищають працівники комунального підприємства: комунальники працюють цілодобово, розповів відповідальний за зимове утримання доріг та тротуарів у тергромаді Олександр Обштир. Містом курсує 10 одиниць снігоприбиральної техніки.



"По 2 авто за графіком з відвалами та підсипають сіллю, ще 2 автомобілі з відвалами працюють по маршруту №15 постійно, бо це стратегічно важливий маршрут. Працює 5 тракторів по тротуарах і 1 трактор в районі Балки. Після того як він зачистить територію там, ми його відправимо на ближчі села", — сказав заступник директора "Луцькспецкомунтрансу".



86-річна лучанка Марія розчищала власний двір від снігу зранку. На це, з її слів, витратила дві години.



"Біля дому завжди має бути чисто. Я встала, то вже було розчищено. Тут на дорозі було розчищено. Мені ще ніхто не допомагав, бо всі на роботі", — зазначила жінка.



Спецтехніку на дорогах обласного центру видно, вона працює з увімкненими сигнальними маячками, розповів водій Михайло Деркач.



"Трійкою йдемо один за одним, аби розчистити весь сніг, до бровки. Потім як розчистимо магістральні, переходимо на другорядні. Ковш іде по рівній дорозі, чистить добре, а в ямах сніг лишається. Якби було менш руху, то набагато легше було прибирати", — сказав водій спецавто.



Водій міської маршрутки №32 Валерій Ткачук розповів: претензій до луцьких комунальників наразі не має. Чоловік щодня виїздить із села Липини та прямує на кінцеву зупинку, що в мікрорайоні цукрового заводу.



З його слів, цей шлях розчищений від снігу, проте і пасажирів, і легкового транспорту на дорогах поменшало.



Автобус №32, який курсує з Луцька в село Липини. Суспільне Луцьк

"Бачите чисто все, водичка є. Це поприбираю і все, щоб не посковзнулися і не впали. Там широка дорога, розчистили. Тут трішки є снігу, але я думаю, що вони повернуться і розчистять далі через Мамсурова", — зазначив чоловік.



Одна із пасажирок, лучанка Інна, яка чекала на автобус №32, розповіла: затримок у русі громадського транспорту не відчула."Тут маршрутки, а оце бачу і тролейбус поїхав. Тільки 24 від’їхала, 32 йде, 9-й маршрут. Немає проблем", — додала жінка.



З автовокзалу в Луцьку 7 січня на рейси виїхали 153 автобуси, розповів начальник Ігор Модла. З його слів, зривів у русі транспорту через погодні умови не зафіксували.



"Автобуси рухаються у звичному режимі. Автовокзал працює у звичному режимі, опалення працює, очищаємо, техніка залучена. Пасажири по-іншому планують поїздки у таку погоду, тому пасажирів зменшилось", — зазначив керівник автовокзалу.



Водій маршрутки міжміського сполучення Дмитро Адамчук курсує у Шацьку громаду. З його слів, заметів немає, дороги розчищені, а ранкові краєвиди заворожують.



"Звірі як ходять, козулі, лосі і зайця, все побачите. Дорога супер. Я рано їхав о шостій, супер. Буває місцями ожеледиця, але одразу чистять, сіллю посипають", — сказав чоловік.



Ще один водій маршрутки, яка курсує за напрямком Луцьк — Ковель — Ратне — Жиричі, Дмитро розповів: через погодні умови відхилився від звичного графіку орієнтовно на 15 хвилин. З Луцька вирушив о 12:05, а прибув в Жиричі о 16:00.



"Дорога дуже слизька, тому потрібно дуже обережно їхати та старатися думати за безпеку. Графіка не дотримуємось, але безпека на першому місці. Дороги чистять, але сніг іде. Бачимо техніка їде, посипають, чистять", — говорить водій.



7, 8 і 9 січня у Волинській області прогнозоване погіршення погодних умов. Наразі висота снігового покриву становить до 10 сантиметрів, а найближчими днями очікується до 25 сантиметрів снігу, сказав завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.



Василь Климюк додав, що з 10 січня арктичне холодне повітря із півночі зумовить зниження температури повітря в області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 січня в Луцьку та селах громади працює 16 снігоочисних спецмашин. Дороги від снігу розчищають 11 автомобілів із відвалами та 5 тракторів. Ще один трактор працює в селах громади.Окремі автошляхи обробляють протиожеледними матеріалами, розповів міський голова, - пише Суспільне У Луцьку дороги від снігу розчищають працівники комунального підприємства: комунальники працюють цілодобово, розповів відповідальний за зимове утримання доріг та тротуарів у тергромаді Олександр Обштир. Містом курсує 10 одиниць снігоприбиральної техніки."По 2 авто за графіком з відвалами та підсипають сіллю, ще 2 автомобілі з відвалами працюють по маршруту №15 постійно, бо це стратегічно важливий маршрут. Працює 5 тракторів по тротуарах і 1 трактор в районі Балки. Після того як він зачистить територію там, ми його відправимо на ближчі села", — сказав заступник директора "Луцькспецкомунтрансу".86-річна лучанкарозчищала власний двір від снігу зранку. На це, з її слів, витратила дві години."Біля дому завжди має бути чисто. Я встала, то вже було розчищено. Тут на дорозі було розчищено. Мені ще ніхто не допомагав, бо всі на роботі", — зазначила жінка.Спецтехніку на дорогах обласного центру видно, вона працює з увімкненими сигнальними маячками, розповів водій Михайло Деркач."Трійкою йдемо один за одним, аби розчистити весь сніг, до бровки. Потім як розчистимо магістральні, переходимо на другорядні. Ковш іде по рівній дорозі, чистить добре, а в ямах сніг лишається. Якби було менш руху, то набагато легше було прибирати", — сказав водій спецавто.Водій міської маршрутки №32розповів: претензій до луцьких комунальників наразі не має. Чоловік щодня виїздить із села Липини та прямує на кінцеву зупинку, що в мікрорайоні цукрового заводу.З його слів, цей шлях розчищений від снігу, проте і пасажирів, і легкового транспорту на дорогах поменшало.Автобус №32, який курсує з Луцька в село Липини. Суспільне Луцьк"Бачите чисто все, водичка є. Це поприбираю і все, щоб не посковзнулися і не впали. Там широка дорога, розчистили. Тут трішки є снігу, але я думаю, що вони повернуться і розчистять далі через Мамсурова", — зазначив чоловік.Одна із пасажирок, лучанка Інна, яка чекала на автобус №32, розповіла: затримок у русі громадського транспорту не відчула."Тут маршрутки, а оце бачу і тролейбус поїхав. Тільки 24 від’їхала, 32 йде, 9-й маршрут. Немає проблем", — додала жінка.З автовокзалу в Луцьку 7 січня на рейси виїхали 153 автобуси, розповів начальник. З його слів, зривів у русі транспорту через погодні умови не зафіксували."Автобуси рухаються у звичному режимі. Автовокзал працює у звичному режимі, опалення працює, очищаємо, техніка залучена. Пасажири по-іншому планують поїздки у таку погоду, тому пасажирів зменшилось", — зазначив керівник автовокзалу.Водій маршрутки міжміського сполучення Дмитро Адамчук курсує у Шацьку громаду. З його слів, заметів немає, дороги розчищені, а ранкові краєвиди заворожують."Звірі як ходять, козулі, лосі і зайця, все побачите. Дорога супер. Я рано їхав о шостій, супер. Буває місцями ожеледиця, але одразу чистять, сіллю посипають", — сказав чоловік.Ще один водій маршрутки, яка курсує за напрямком Луцьк — Ковель — Ратне — Жиричі, Дмитро розповів: через погодні умови відхилився від звичного графіку орієнтовно на 15 хвилин. З Луцька вирушив о 12:05, а прибув в Жиричі о 16:00."Дорога дуже слизька, тому потрібно дуже обережно їхати та старатися думати за безпеку. Графіка не дотримуємось, але безпека на першому місці. Дороги чистять, але сніг іде. Бачимо техніка їде, посипають, чистять", — говорить водій.7, 8 і 9 січня у Волинській області прогнозоване погіршення погодних умов. Наразі висота снігового покриву становить до 10 сантиметрів, а найближчими днями очікується до 25 сантиметрів снігу, сказав завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорологіїВасиль Климюк додав, що з 10 січня арктичне холодне повітря із півночі зумовить зниження температури повітря в області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію